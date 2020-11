Antonelli (Policlinico Gemelli e Cts): “Curiamo tanti negazionisti, poi si scusano…”

Il Professor Massimo Antonelli, che è il direttore della terapia intensiva del Policlinico Gemelli e membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha rilasciato un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, in cui ci sono dei passaggi molto significativi.

In particolare, Antonelli si esprime sul lungo dibattito sulle festività natalizie e spiega perché, secondo lui, è impossibile allentare le misure:

Il dibattito sul sì a veglioni e cene di Natale? Per me, per tutti i colleghi, è intollerabile, pur condividendo le ansie degli operatori che vedono sfumare altre opportunità economiche. In Italia le vittime del Covid sono state circa 52mila. Ogni giorno qui ne vediamo andar via almeno 70. E c’è chi non vuole rinunciare, per una sola volta nelle vita, a occasioni superflue.