Venezia è sotto l’acqua e il Mose non è attivo. Il Centro maree territoriale rivedendo le previsioni di alta marea aveva annunciato un massimo di 145 centimetri alle 16.40. Le revisione al rialzo della stima di acqua alta è dovuta al rinforzo anomalo del vento di bora, come ha spiegato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

“Sono al Centro Maree per seguire l’evolversi della situazione. Il sistema Mose non è attivo” ha twittato il primo cittadino. “Siamo sott’acqua in maniera drammatica. Il nartece è completamente allagato e se l’acqua sale andranno sotto anche le cappelle interne” è la denuncia del procuratore della Basilica di San Marco.

A view shows a flooded St. Mark's Square as a man poses for a photo by a cardboard cutout of the Vitruvian Man, on December 8, 2020 following a high tide "Alta Acqua" event following heavy rains and strong winds, and the mobile gates of the MOSE Experimental Electromechanical Module that protects the city of Venice from floods, were not lifted. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP) (Photo by ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images) A view shows a flooded St. Mark's Square as a man poses for a photo by a cardboard cutout of the Vitruvian Man, on December 8, 2020 following a high tide "Alta Acqua" event following heavy rains and strong winds, and the mobile gates of the MOSE Experimental Electromechanical Module that protects the city of Venice from floods, were not lifted. (Photo by ANDREA PATTARO / AFP) (Photo by ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images) A view shows a flooded St. Mark's Square and a luminous Christmas Tree installation by Italian artist Fabrizio Plessi (C) on December 8, 2020 following a high tide "Alta Acqua" event following heavy rains and strong winds, and the mobile gates of the MOSE Experimental Electromechanical Module that protects the city of Venice from floods, were not lifted (Photo by ANDREA PATTARO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images) People walk on elevated planks across a flooded St. Mark's Square past the Doge's Palace (Rear) and a luminous Christmas Tree installation by Italian artist Fabrizio Plessi (Front C) on December 8, 2020 following a high tide "Alta Acqua" event following heavy rains and strong winds, and the mobile gates of the MOSE Experimental Electromechanical Module that protects the city of Venice from floods, were not lifted (Photo by ANDREA PATTARO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by ANDREA PATTARO/AFP via Getty Images) Venezia sotto l'acqua, senza Mose Guarda le altre 11 fotografie →

Perché il Mose non è attivo

Ma come mai il Mose non è attivo? Per azionarlo servono alcune ore di anticipo e siccome fino a stamattina la previsione di marea massima non arrivava a 130 centimetri, la città è stata colta di sorpresa.

“Siamo in una fase sperimentale, nella quale si alza quando c’è una previsione di 130 centimetri: l’allerta viene data 48 ore prima, per permettere non solo di emettere le ordinanze per la navigazione ma anche per convocare le squadre operative” dice all’Agenzia Ansa la dirigente del Provveditorato alle opere pubbliche del Nordest Cinzia Zincone.

“Infatti, nonostante a Venezia si parli di ‘strucare el boton’ (pigiare il bottone), in realtà l’operazione nasce con molto anticipo e va preparata. Fino a questa mattina le previsioni non arrivavano a 130 cm e quando sono cambiate si era fuori tempo massimo. Si prevede che possano esserci margini di errore, ma non così ravvicinato” ammette Zincone.

L’auspicio per le prossime ore, aggiunge, è che si verifichino due condizioni: “La prima è che il vento, cioè l’elemento più imponderabile e fantasioso del mondo meteorologico, spinga le acque fuori della laguna e faccia quello che oggi noi non siamo stati in grado di fare. La seconda è che si riesca a fare tesoro anche di questa esperienza per aggiornare le procedure” in modo da non farsi cogliere impreparati.

Il maltempo che sta investendo in queste ultime ore diverse regioni d’Italia, non solo il nord est, ha richiesto solo fino a stamane qualcosa come 3000 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno soccorso in totale quasi 500 persone. Oltre al Veneto l’ondata di maltempo ha colpito di più Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ma anche Campania e Sicilia dove sono stati eseguiti 350 interventi da parte dei pompieri.