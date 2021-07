Acea Energia diventa 100% sostenibile: luce e gas ad impatto zero sull’ambiente

Nel settembre 2015 oltre 190 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire insieme allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. Quello storico incontro ha poi condotto all’approvazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità che tra gli obiettivi principali prevede anche quello di assicurare l’accesso all’energia a tutti in maniera accessibile, affidabile e sostenibile.

Acea Energia, proprio nell’intento di perseguire questo obiettivo comunitario, ha fatto un importante passo in avanti verso la tutela dell’ambiente diventando 100% sostenibile.

A partire da giugno 2021 il portafoglio delle offerte luce e gas di Acea Energia si è rinnovato con proposte 100% ECO. L’energia elettrica, infatti, è prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata con “Garanzia d’origine”, certificazione che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate, mentre per la fornitura di Gas 0% CO2 Acea Energia compensa l’emissione di CO2 prodotta dai clienti acquistando crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction).

L’impegno 0% CO2 di Acea Energia per l’ambiente

L’utilizzo di gas metano per le nostre attività quotidiane, dall’alimentazione della caldaia ai fornelli per la cucina, libera CO2 nell’atmosfera e quello che Acea Energia ha deciso di fare è azzerare la quantità di anidride carbonica emessa dai propri clienti sovvenzionando dei progetti internazionali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera, come REDD+ Tambopata National Reserve in Perù e 300MW Hydropower in India, acquistando crediti di carbonio.

Rispettare l’ambiente e ridurre il più possibile il proprio impatto sulla Terra non significa soltanto fare la raccolta differenziata o acquistare prodotti a chilometro zero, ma anche e soprattutto scegliere con cura i propri fornitori di gas ed energia elettrica. Passare ad Acea Energia dà ora la sicurezza che ogni nostra azione quotidiana, dal cucinare per la famiglia al guardare la tv, dal farsi una doccia con acqua calda al mantenere accesa la luce fino a tarda notte, avrà adesso un minore impatto sull’ambiente.

Diventare clienti di Acea Energia vuol dire contribuire in modo continuativo alla riduzione di CO2 con la sovvenzione di due progetti importanti:

REDD+ Tambopata National Reserve Perù che promuove lo sviluppo sostenibile della realtà locale, contrastando l’estrazione mineraria illegale e la deforestazione nella Riserva di Tambopata-Bahuaja nella Foresta Amazzonica.

300MW Hydropower India sovvenziona la realizzazione di una centrale idroelettrica in Kinnaur District Himachal Pradesh, con importanti benefici ambientali e sociali.

Le offerte 100% ECO di Acea Energia

Il nuovo portafoglio di Acea Energia consente di scegliere tra:

Luce 100% Green con componente energia bloccata per 12 mesi e l’energia consumata è prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabili attestata dalla “Garanzia d’Origine”

con componente energia bloccata per 12 mesi e l’energia consumata è prodotta esclusivamente da fonti di energia rinnovabili attestata dalla “Garanzia d’Origine” Gas 0% CO2 con componente gas bloccata per 12 mesi e la sicurezza che le emissioni di CO2 prodotta con i nostri consumi vengano compensate acquistando crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction)

con componente gas bloccata per 12 mesi e la sicurezza che le emissioni di CO2 prodotta con i nostri consumi vengano compensate acquistando crediti di carbonio certificati (VER: Verified Emission Reduction) Luce e Gas 100% ECO con componenti energia e gas bloccate per 12 mesi, energia al 100% proveniente da fonti rinnovabili e compensazione delle emissioni di CO2

Una vincita che farà ECO: il concorso ecosostenibile per i clienti Acea Energia

Acea Energia ha deciso di proseguire il proprio impegno per la sostenibilità con un concorso a premi che punta a dare un segnale importante per incentivare anche la mobilità sostenibile di cui Acea Energia si è fatta portavoce.

Il concorso, riservato ai già clienti di Acea Energia e a chi attiverà una delle nuove offerte – Luce 100% Green, Gas 0% CO2 o Luce e Gas 100% ECO – entro il 31 luglio 2021, permette di vincere una Nuova Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettrica, la city car perfetta per i nostri spostamenti quotidiani, con circa 320 chilometri di autonomia che possono arrivare fino a 460 chilometri con un utilizzo esclusivo in città e con una elevata velocità di ricarica: fino all’80% in appena 35 minuti.

Sono due le Nuove Fiat 500 Passion Cabrio 100% elettriche messe in palio per il concorso “Una vincita che farà ECO”. Tutto quello che bisogna fare per partecipare è diventare un cliente di Acea Energia e compilare il form dedicato a questo indirizzo entro il 31 ottobre 2021.