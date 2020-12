4 regioni gialle da domenica. Per l’ISS 5 regioni sono ad alto rischio

Sulla base dei dati forniti dalla Cabina di Regia che si è riunita oggi, il ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare un’ordinanza con la quale dichiara che dal 13 dicembre cinque regioni attualmente arancioni possono entrare in area gialla: sono Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria.

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha ufficializzato la notizia e ha invitato i suoi conterranei a restare prudenti:

Ho appena ricevuto la telefonata del ministro della Salute Speranza e, come avevo anticipato, confermo che da domenica 13 dicembre il Piemonte sarà in zona gialla. Si tratta di un risultato importante perché tante attività potranno ripartire, ma dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo vanificare i tanti sacrifici fatti finora.