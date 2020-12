Coppa del mondo, Sofia Goggia prima nella discesa in Val d’Isère

Sofia Goggia trionfa nella discesa libera in Val d’Isère (Francia). La sciatrice bergamasca, campionessa olimpica della specialità in carica, dopo il secondo posto di ieri è stata protagonista oggi di una discesa impeccabile che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Un’ebbrezza che le mancava dalla vittoria in discesa del 23 febbraio 2019 a Crans Montana mentre il 14 dicembre scorso aveva vinto il Super-G a Saint Moritz.

VAL D'ISERE, FRANCE - DECEMBER 19: Sofia Goggia of Italy competes during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Downhill on December 19, 2020 in Val d'Isere France. (Photo by Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images) VAL D'ISERE, FRANCE - DECEMBER 19: Sofia Goggia of Italy celebrates during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Downhill on December 19, 2020 in Val d'Isere France. (Photo by Michel Cottin/Agence Zoom/Getty Images) VAL D'ISERE, FRANCE - DECEMBER 19: Sofia Goggia of Italy in action during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Downhill on December 19, 2020 in Val d'Isere France. (Photo by Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images) VAL D'ISERE, FRANCE - DECEMBER 18: Sofia Goggia of Italy takes 1st place during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Downhill on December 18, 2020 in Val d'Isere France. (Photo by Alain Grosclaude/Agence Zoom/Getty Images)

Per Sofia Goggia questa è la vittoria numero otto in Coppa del Mondo. Dietro la Goggia si sono piazzate al secondo posto la sciatrice svizzera Corinne Suter, che aveva preceduto l’italiana nella gara di venerdì, e al terzo posto l’americana Breezy Johnson. Non se la sono cavata male nella discesa di oggi anche le altre italiane in gara. Elena Curtoni è arrivata 15esima e Laura Pirovano, a sorpresa, si è classificata 17esima.