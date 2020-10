Giornata da incorniciare per lo sci femminile italiano. Marta Bassino ha vinto oggi lo slalom gigante di Soelden (Austria) aggiudicandosi la prima gara stagionale degli sport invernali. Dietro di lei l’altra azzurra e campionessa del mondo Federica Brignone, staccata di 14 centesimi dopo aver recuperato con una seconda manche più brillante rispetto alla prima.

Marta Bassino nella seconda manche è scesa con un tempo di 1:10.15, tra prima e seconda in tutto un tempo di 2:19.69. Per la 24enne sciatrice cuneese questa è la seconda vittoria in Coppa del mondo, dopo quella di novembre scorso sulla neve di Killington (Vermont), negli Stati Uniti.

SOELDEN, AUSTRIA - OCTOBER 17: Federica Brignone of Italy in action during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Giant Slalom on October 17, 2020 in Soelden, Austria. (Photo by Francis Bompard/Agence Zoom/Getty Images) SOELDEN, AUSTRIA - OCTOBER 17: Federica Brignone of Italy in action during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Giant Slalom on October 17, 2020 in Soelden, Austria. (Photo by Francis Bompard/Agence Zoom/Getty Images) SOELDEN, AUSTRIA - OCTOBER 17: Federica Brignone of Italy competes during the Women's Giant Slalom of the Audi FIS Alpine Ski World Cup at Rettenbach glacier on October 17, 2020 in Soelden, Austria. (Photo by Martin Rauscher/SEPA.Media /Getty Images) SOELDEN, AUSTRIA - OCTOBER 17: Federica Brignone of Italy takes 2nd place during the Audi FIS Alpine Ski World Cup Women's Giant Slalom on October 17, 2020 in Soelden, Austria. (Photo by Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images) Slalom gigante di Soelden: doppietta azzurra Bassino-Brignone Guarda le altre 6 fotografie →

Sul terzo gradino del podio è salita la temuta avversaria Petra Vhlova, la sciatrice slovacca campionessa mondiale nello slalom gigante ad Are nel 2019, che dopo una prima manche non certo esaltante ha saputo fare meglio nella seconda, chiusa a 1″13 dalla vincitrice. Sesta, l’altra italiana Sofia Goggia, rientrata dopo l’infortunio al braccio sinistro, ottava dopo la prima manche, che si piazza a 2″47 da Marta Bassino.