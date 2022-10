MILOVE, il temporary shop a scopo benefico torna al Moscova District Market dal 6 al 9 ottobre

Ritorna MILOVE, il temporary shop a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di Visita Sospesa, progetto che si ispira alla nobile tradizione napoletana del caffè sospeso.

Welcomed, centro medico specializzato nella salute dei bambini e delle loro famiglie, ha ripreso lo stesso approccio in ambito sanitario dando la possibilità ad individui e famiglie in condizione di fragilità di accedere gratuitamente a cure mediche specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione e supporto psicoterapeutico. La partecipazione sempre più numerosa di aziende della moda e del design ha reso possibile l’erogazione di oltre 13.000 prestazioni solamente negli ultimi 3 anni.

Quest’anno l’appuntamento tra moda e solidarietà si rinnova e consolida anche grazie all’impegno del Gruppo Triboo che sostiene l’iniziativa tramite lo spazio e lo staff del Moscova District Market, azienda specializzata in private & flash sales, e il supporto di EPHOTO, agenzia specializzata in produzioni fotografiche, che partecipa al progetto in qualità di media sponsor. All’interno del negozio sarà possibile trovare capi d’abbigliamento e accessori delle firme più famose a prezzi fortemente scontati per quattro giorni di shopping solidale a sostegno dei più bisognosi.

“Dopo tre anni di stop, l’edizione di quest’anno è particolarmente sentita anche grazie al sostegno del Gruppo Triboo che ci ospita nella meravigliosa cornice del Moscova District Market mettendo a disposizione uno spazio e uno staff unico” – commenta Paolo Colonna, Presidente di Welcomed.

“EPHOTO, Società̀ Benefit dal 2021, prosegue il suo percorso di trasformazione attraverso un impegno quotidiano e concreto con l’ambizione di rendere sempre più complementari obiettivi di business con progetti sostenibili e solidali. Dare vita ad una collaborazione come quella con MILOVE è per noi fonte di grande gioia, oltre che un’occasione per riflettere su tutto quello che possiamo fare come società̀. Ospitare e dare visibilità ad iniziative come Visita Sospesa, ci riempie di orgoglio e ringraziamo i partner che ci hanno concesso la loro fiducia” – commenta Priscilla Foschi, Founder di EPHOTO e Membro del Consiglio di Amministrazione di Triboo.

Per maggiori informazioni e prenotare il proprio ingresso visitate il sito ufficiale dell’evento.