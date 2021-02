Fausto Gresini non è morto. Le sue condizioni sono critiche, ma il 60enne manager delle due ruote è ancora vivo. Dal 27 dicembre scorso sta lottando contro le complicanze dovute al contagio da Covid-19 e dopo un miglioramento avvenuto tra venerdì e sabato scorso, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. A rendere critiche le condizioni di Gresini, una grave infiammazione polmonare che si è associata alla polmonite bilaterale interstiziale da Covid. Non si sa come, non si sa perché, però, ieri sera, al triplice fischio finale di Juventus-Crotone, la redazione di Sky Soprt lancia la notizia: Fausto Gresini è morto.

Fausto Gresini morto: la notizia non verificata

La notizia viene ripresa dalle principali testate giornalistiche, da Repubblica all’Ansa, passando anche per la Gazzetta dello Sport e altri media main stream. Su Sky partono servizi in memoria del due volte iridato in classe 125, con Guido Meda che in collegamento streaming racconta aneddoti più o meno inediti, mentre in studio c’è grande cordoglio. Nel giro di pochi minuti, però, arrivano prima il comunicato della Gresini Racing e poi un post social del figlio Lorenzo.

Il comunicato di Gresini Racing e la rabbia del figlio

“Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora fra noi, seppure in condizioni critiche”, fa sapere la scuderia tramite Twitter, confermando che dall’ospedale Maggiore di Bologna non ci sono altre comunicazioni in merito. Su Facebook, invece, Lorenzo Gresini scrive a dir poco stizzito: “Voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi! Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi!”.

Molti giornalisti hanno subito fatto retromarcia scusandosi per il clamoroso errore, altri invece non hanno ancora rettificato, tanto che anche su alcuni canali video di grosse testate, sono presenti video di commiato dal grande manager motociclistico.