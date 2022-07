Anteprima Prime Day 2022: 2 Echo Dot a 18,99 euro l’uno!

Il Prime Day 2022 di Amazon è dietro l’angolo, ma il colosso dell’e-commerce ha deciso di iniziare a deliziarci con qualche offerta in anteprima, partendo dagli altoparlanti intelligenti Echo Dot. I piccoli e potenti dispositivi, già in sconto singolarmente del 32%, possono essere acquistati in coppia a meno del prezzo di uno solo!

Al momento acquistare un Echo Dot di quarta generazione costa 40,99 euro, in sconto del 32% rispetto al prezzo pieno di 59,99 euro. Acquistandone 2, però, si arriva a spendere SOLTANTO 37,98 euro, vale a dire 18,99 euro per ciascuno Echo Dot. Non solo: il prezzo super scontato include anche la spedizione veloce.

Se volete entrare nel mondo di Alexa e di Echo Dot, aggiungerne altri in casa vostra o regalarne uno a familiari e amici, vi dicamo subito che un prezzo del genere non si è mai visto prima!

Come acquistare Echo Dot a soli 18,99 euro

Approfittare di questa offerta mai vista prima è facilissimo. Non dovete far altro che COLLEGARVI A QUESTO INDIRIZZO, inserire due Echo Dot nel carrello e, nella pagina successiva, inserire il codice promozionale “DOT4” nell’apposito spazio, come indicato in foto qui sotto:

Dopo aver inserito il codice il prezzo totale si ridurrà fino a 37,98 euro e potete procedere al pagamento come sempre. Facile, no?

Perché acquistare un Echo Dot?

Il piccolo e potente Echo Dot rappresenta il modo più economico per portare in casa nostra l’assistente vocale di Amazon, la famosa Alexa. Si tratta dello smart speaker più venduto, forte di un prezzo contenuto, un design sobrio e compatto e la capacità di Echo Dot di offrire un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati.

Con Echo Dot possiamo controllare l’intrattenimento di casa con la nostra voce, ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. E con la funzionalità Musica multistanza possiamo anche ascoltare musica, audiolibri e podcast nello stesso momento in tutta la casa.

Il dispositivo supporta l’audio HD senza perdita di qualità. Alexa, inoltre, è sempre pronta ad aiutarci: possiamo chiederle di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro.

Non solo. Se abbiamo in casa dei dispositivi intelligenti, possiamo controllarli con la voce: accendere la luce, regolare un termostato o chiudere la porta non è mai stato così facile. E c’è di più: con Echo Dot possiamo effettuare una chiamata senza dover usare le mani.